El base Lorenzo Brown expresó este viernes, en unas declaraciones a la Federación Española de Baloncesto (FEB), señaló que es “un honor poder estar aquí, está siendo increíble", y que ya forma "parte de la familia”.

“Cuando se me presentó la oportunidad, no pude decir que no, quería estar aquí y trabajar”, detalló el jugador de origen estadounidense, que destacó el recibimiento del vestuario:.