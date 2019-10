El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) no atraviesa su mejor momento debido a los malos resultados que está protagonizando en la presente temporada y asegura estar "decepcionado y triste".

"No estoy contento profesionalmente hablando porque esta situación es quizás la peor que he vivido como piloto. Había mucha expectación de Honda, de Alberto, que creyó en mí, de que consiguiese resultados, pero no está siendo así", lamentó el piloto, cinco veces campeón del mundo.