El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que se fue por los suelos al final de la recta de meta nada más darse la salida, dijo sentirse "impotente" y "rabioso" y dijo que espera que Márquez le pida disculpas y se interese por su estado.

"La entrada de Márquez me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir largo. Para intentar que no me pasaran cuatro o cinco pilotos he tenido que abrir gas inclinado y por la zona sucia, y se me ha ido de atrás; pie reventado, dedo con luxación, rotura del metacarpiano y veremos si puedo correr en Tailandia", lamentó muy crítico Lorenzo.