El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), cuarto en la segunda clasificación de Brno, afirmó que para él "es una pena que sean sólo diez minutos, con un neumático, porque creo que hubiéramos hecho el mejor tiempo".

"La diferencia ha estado aquí, pues en la primera intentona he hecho una buena vuelta, pero en la segunda no me he sentido muy suelto y seguramente no haber probado el neumático duro delantero con alta temperatura me ha impedido marcar la diferencia", explicó Jorge Lorenzo.