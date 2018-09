El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) dijo, sobre la disputa entre Valentino Rossi y Marc Márquez, que este jueves en Misano Adriático vivió un nuevo episodio al negarse el italiano a estrechar la mano del español, que "se equivocan los dos".

"En mi opinión, se equivocan los dos. Valentino se equivoca al no darle la mano y creo que es demasiado orgulloso, una actitud de niño pequeño, y sobre todo se equivoca al tener la oportunidad de decir a sus aficionados que en el podio y en los circuitos no deben silbar a sus rivales, que no han hecho nada para merecer eso", manifestó.