El español Jorge Lorenzo, al ser preguntado sobre la sanción de dos grandes premios al italiano Romano Fenati, reconoció que "lo que ha hecho Romano -Fenati- es horrible, no se debe hacer, pero habría que saber qué es lo que hizo antes Manzi".

Lorenzo hizo estas declaraciones sin siquiera conocer la sanción impuesta a Stefano Manzi, de quien dijo que "es cierto que no sólo en estas carreras, sino también en anteriores, Manzi es muy impulsivo, casi temerario, y seguro que a Romano le ha hecho las mil y una antes de que hiciera esa acción, que es indiscutible, no se debe hacer, pero seguro que con Manzi no es la primera vez, le habrá hecho cinco o seis muy, muy...."