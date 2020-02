El fundador del Grupo Mediapro, el español Jaume Roures, reconoció este miércoles a Efe que los eSports nunca tendrán la misma cantidad de aficionados que LaLiga debido a que la franja de edad de los seguidores de los deportes electrónicos es más reducida que la de los fanáticos del fútbol español.

"No podemos comparar cosas que son diferentes porque no hay el (mismo) nivel de competitividad, de afición, ni lo va a haber porque además los eSports son para una franja de edad determinada, no habrá gente de 35-40 años jugando los eSports, ya estarán en otra órbita de su vida personal", explicó en el marco del Sports Summit 2020.