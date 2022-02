Los Angeles Lakers continuaron este miércoles con su particular calvario esta temporada al caer ante los Portland Trail Blazers (107-105), una decepción más para los de púrpura y oro que dejó a Earvin "Magic" Johnson muy dolido y "sin palabras".

"Después de la derrota de los Lakers contra los Blazers esta noche, me he quedado sin palabras. No hay palabras que puedan describir cómo me siento", apuntó en su cuenta de Twitter.