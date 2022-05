23 may. 2022

EFE Madrid 23 may. 2022

Después de utilizar en el GP de España de Barcelona los neumáticos más duros de la gama, Pirelli desplaza a Mónaco los compuestos más blandos para el trazado urbano más famoso de Fórmula Uno: El C3 será el P Zero Blanco (duro), el C4 el P Zero Amarillo (medio) y el C5 el P Zero Rojo (blando).

El deslizante asfalto del circuito -explica Pirelli en un comunicado- y las bajas velocidades generales reducen las demandas energéticas sobre los neumáticos, lo que comporta unos bajos índices de desgaste y degradación.