Fotografía de archivo en la que se registró al delantero mexicano de Los Ángeles FC, Carlos Vela (c), en el estadio Banc of California, en Los Ángeles (CA, EE.UU.). EFE/Armando Arorizo

Los New York Red Bulls, en gran forma tras golear por 3-0 al New York City en el derbi de cuartos de final de la Copa 'US Open', retarán este domingo a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela, en una jornada de la MLS que se abrirá de forma excepcional este viernes con el duelo entre el Orlando City y el Cincinnati.

El LAFC, líder de la Conferencia Oeste, recibirá a los Red Bulls en el intento de prolongar una racha de tres partidos sin derrotas, en la que brilló el colombiano Cristian Arango, protagonista con dos goles en los últimos dos encuentros.