La generación dorada del fútbol chileno quería hacer de la Copa América de Brasil su "The Last Dance" particular, o al menos uno de sus últimos conciertos memorables, el que les hiciera tricampeones continentales, pero la selección anfitriona les bajó del escenario en cuartos de final.

Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Charles Aránguiz y Gary Medel, campeones de América en 2015 y 2016, fueron la base del conjunto que el seleccionador Martín Lasarte llevó a Brasil, y ante la falta de alternativas claras para llevar a cabo la ansiada renovación del grupo, han sido algunos de estos "viejos rockeros" los primeros en anunciar que quieren seguir tocando.