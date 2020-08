El luchador y medallista panameño en Juegos Panamericanos Alvis Almendra reconoció que clasificar a los Juegos Olímpicos sería como saldar "una deuda con su deporte", y contó lo difícil que es para un atleta de combate entrenarse en Panamá en medio de la pandemia.

"Me veo en Tokio 2020, Dios primero. Ya lo he hecho en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Suramericanos Centroamericanos y Mundiales, pero me queda la cita más alta, la que todo deportista quiere, los Juegos Olímpicos. Siento que es una deuda con mi deporte", señaló a EFE el luchador, de 32 años.