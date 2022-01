El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) finalizó undécimo la sexta etapa del Dakar, disputada en Riad, en una categoría de motos en la que se redujo el tramo cronometrado a 101 kilómetros por el mal estado de la pista y en la que, dijo, acabó “contento” por cómo pilotó.

“Estoy contento con la forma en la que he pilotado la etapa: he optado por no forzar demasiado, por usar mi cerebro y por llevar la moto a casa de forma segura. Terminar en el puesto 11 está bien, y me da una buena posición de salida para el domingo”, comentó.