El lugar común, el tópico y el prejuicio campean en el fútbol tanto como las paradojas, y cuando todo apuntaba a un choque frontal de estilos, de conceptos y hasta de idearios, un entrenador como Quique Setién se puso el traje del otro, Diego Pablo Simeone, para llevarse los tres puntos al más puro estilo 'cholista'.

El fútbol está cargado de ideas preconcebidas y un creciente número de neologismos que, pese a su vocación de jerga para iniciados, no esconden más que, al final, se trata de un juego de once contra once en el que gana el marca un gol más que el rival, con defensa de tres, de cuatro o de cinco, o con el 'autobús' en la portería.