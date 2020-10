Luis Enrique Martínez, seleccionador español, zanjó el debate con la figura de Adama Traoré y la posibilidad de que jugase con Mali, al afirmar que el extremo "quiere jugar con España" y que es un futbolista "muy diferente" al resto de jugadores de los que dispone.

"Con Adama voy a tocar madera porque es la tercera convocatoria y por unas cosas u otras no ha podido debutar. Espero que sea la definitiva. Lleva años en la Premier con progresión, un jugador muy diferente a lo que tenemos con una proyección por banda que nadie tiene. Tengo muchas ganas de verlo en la selección. Que lo hayan convocado con Mali es el jugador el que tiene que decidir y por lo que he hablado con él quiere hacerlo con españa. Si alguno quiere jugar con otra selección por ni no hay ningún problema, hay que respetar la decisión del jugador", dijo.