Luis Enrique Martínez, seleccionador español, elogió a Álvaro Morata y arropó a Unai Simón tras el error que cometió ante Croacia, por su capacidad para reaccionar y ser decisivo en el triunfo en la prórroga para firmar el pase a los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

"Es el discurso que digo desde hace meses: no somos una selección que dependa de un jugador para marcar goles y no hay un entrenador en el mundo que no admire y elogie lo que hace Morata", defendió en rueda de prensa.