Argentina tiene millones de fanáticos del fútbol y, sobre todo, de River Plate y de Boca Juniors. Pero hay un caso particular que acaparó la atención: el de Luis Ramón Gómez Soto, quien, a sus 56 años, se define hincha de los dos equipos más populares del país.

"Soy hincha de los dos clubes. A los dos clubes los llevo encima mío por igual, tienen el mismo lugar en el corazón. Los que me conocen ya lo asumieron, no me dicen absolutamente nada. El que no me conoce no lo entiende, pero soy así", explicó Gómez a Efe.