El murciano Luis León Sánchez (Bahrain Victorious) se quedó con la miel en los labios con el tercer puesto después de intentar sorprender en solitario en los últimos km de la etapa entre los protagonistas que formaron la fuga ganadora de la jornada.

"Me han cogido a 2 km de meta, cuando ya iba con calambres. Me la tuve que jugar de lejos porque en la fuga había rivales muy rápidos. A mi edad ya no soy muy explosivo. No queda otra que intentarlo de esta manera, el equipo no tiene un hombre para la general o para los 10 primeros y hay que buscar etapas", explicó en meta el ciclista de Mula.