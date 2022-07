El extremo zurdo brasileño Luiz Henrique André Rosa da Silva ha declarado este miércoles, en su presentación como futbolista del Betis, que ha trabajado "mucho para jugar a Europa" y, por eso, ha dado "gracias a Dios por poder estar en un gran club".

"Me gustaría agradecer al presidente (Ángel Haro) y a Antonio Cordón (director deportivo) por creer en mí, por creer en mi fútbol. Estoy loco por que empiece la temporada, por conocer a la afición del Betis. Me han hablado mucho de la afición, desde que llegué me dijeron que eran apasionados", ha añadido Luiz Henrique en rueda de prensa.