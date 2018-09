El colombiano Miguel Ángel López (Astana) desveló que sus compañeros de equipo se "pusieron nerviosos" cuando una avería mecánica le hizo perder un minuto y medio durante la etapa con final en Luintra, pero que les pidió que se "tranquilizaran" y solucionaron la situación.

"Iba con muy buenas sensaciones, pero me he tenido que parar para ver si solucionaba la vería, pero no me ha sido posible", explicó.