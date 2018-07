El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo este lunes que le gustaría que Jorge Almirón, entrenador del Atlético Nacional colombiano, asuma como seleccionador de Argentina en reemplazo de Jorge Sampaoli.

"Los consagrados están en Europa. Y entre los jóvenes, Almirón. Los equipos que él dirigió marcan algo distinto. Sí, me gusta Almirón. No sé si lo ayudo o no con esto. No tengo injerencia en ese tipo de cosas", dijo Macri durante un evento en la céntrica provincia de Córdoba.