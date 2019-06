Madrid se ha levantado este sábado hablando inglés, el de los miles de aficionados del Liverpool y el Tottenham, los dos clubes ingleses que disputarán esta noche la final de la Liga de Campeones en el estadio Metropolitano y que han comenzado su fiesta desde esta mañana por las calles de la capital.

Camisetas rojas y blancas, expresiones como "Never Give Up" ("Nunca hay que rendirse") o "Forever Spurs" ("Siempre Spurs", los aficionados del Tottenham) han dado a la capital una clase de inglés acelerada bajo un sol de justicia que no ha acobardado a los aficionados de los dos conjuntos.