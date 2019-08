El danés Kevin Magnussen (Haas), decimotercero, con 18 puntos, en el Mundial de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el circuito del Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría, el duodécimo del año, que "no" está preocupado por que pueda peligrar el futuro de su equipo.

"Es un asunto que no me preocupa para nada", explicó durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el Hungaroring, el danés, que se ha visto inmerso en varias situaciones controvertidas en pista con su compañero de equipo, el francés Romain Grosjean, entre ellas las de las dos últimas carreras, en Silverstone (Inglaterra) y en Hockenheim (Alemania). "Intentaremos que esto no vuelva a suceder; pero entre nosotros nos respetamos", dijo Magnussen.