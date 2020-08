La presencia del defensa Harry Maguire, inmerso en un proceso judicial en Grecia tras una pelea en la isla de Miconos, así como la primera citación de Phil Foden, Mason Greenwood y Kalvin Phillips son las principales novedades en la lista de convocados por Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, para los partidos ante Islandia y Dinamarca de la Liga Europa.

El técnico inglés explicó que había conversado con el capitán del Manchester United y que le dijo que las noticias que habían salido no reflejaban lo que realmente había ocurrido en la isla griega. "No tengo razón para dudar de lo que me dice y sabe que tiene mi apoyo en este momento", señaló.