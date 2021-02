El mariscal de campo Patrick Mahomes dijo un día después de salir derrotado en el Super Bowl LV, que los Kansas City Chiefs perdieron por paliza de 9-31 ante los Tampa Bay Buccaneers, que la derrota nunca tendría que haberse dado y que marcará el resto de su carrera profesional.

"No será una derrota que olvidaré en un par de temporadas, sino me marcará para el resto de mi carrera profesional", declaró este lunes Mahomes. "Fue una aberración de partido, habíamos preparado todo y luego en el campo no salió nada".