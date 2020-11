La campeona olímpica Maialen Chourraut lidera la selección española de piragüismo que participará con 13 palistas en la Copa del Mundo de Eslalon que se celebrará entre el viernes 6 y el domingo 8 en la localidad francesa de Pau a puerta cerrada debido a la pandemia de la covid-19.

El equipo nacional está integrado en categoría K1 por David Llorente (Río Eresma), Joan Crespo (Santiagotarrak), Darío Cuesta (Río Eresma), Maialen Chourraut (At. San Sebastián), Laia Sorribes (Mig Segre) y Olatz Arregui (At. San Sebastián) y en C1 por Miquel Travé (Cadí), Daniel Pérez (At. San Sebastián), Luis Fernández (Miño-Os Teixugos), Núria Vilarrubla (Cadí), Klara Olazabal (Santiagotarrak) y Miren Lazkano (At. San Sebastián), informó la Federación Española (RFEP).