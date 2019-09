El defensa español del Celta de Vigo Hugo Mallo (i) disputa un balón con el delantero del Granada Manu Vallejo (c), en el partido entre ambos equipos correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander, celebrado en el estadio de Balaidos de Vigo. EFE/Salvador Sas

El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, se quejó del criterio arbitral por la expulsión de su compañero Jorge Sáenz a los diez minutos del partido de esta tarde contra el Valencia, y pidió a los estamentos arbitrales que cambien "cuanto antes" la nueva norma.

"Me quedo sin saber qué decir. Para mí la de Jorge no es expulsión. Van muy juntos, y es verdad que puede haber un pisotón, pero lo que tenemos que ver es la intencionalidad. Ayer estoy viendo en mi casa el partido del Barcelona, ves lo de Maxi y no se juzga de la misma manera. Creo que hay que llegar a un acuerdo porque esto es el hazmerreír de todos", criticó.