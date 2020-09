El defensor argelino del Real Betis Aissa Mandi manifestó este sábado, tras la derrota (2-3) de su equipo frente al Real Madrid, que los verdiblancos han "estado muy bien en la primera parte", en la que podrían "haber acabado con más goles de ventaja" que el exiguo 2-1 con el que se marcharon a los vestuarios.

Mandi indicó, en declaraciones a Movistar, que "en la segunda parte el Madrid ha sido superior" y, aunque el Betis ha "luchado hasta el final, no ha podido ser", entre otras cosas por algunas decisiones arbitrales que el jugador de origen francés no ha querido comentar porque "hay cosas que no se pueden decir".