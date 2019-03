El argentino Diego Armando Maradona volvió a criticar al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, por su propuesta de aumentar de 32 a 48 el número de selecciones para el Mundial de Catar 2022.

"Infantino antes de las elecciones me llamaba, después ya no. Quiero aclararle que no soy su obrero, sino técnico de Dorados y defiendo el fútbol. Si Infantino quiere hacer de esto un show de medio tiempo es una vergüenza, el intentar copiar a los americanos; el fútbol es otra cosa, no es el Súper Bowl", señaló.