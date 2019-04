El argentino, Diego Armando Maradona, técnico de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, afirmó que su compatriota Gerardo "Tata" Martíno "puede hacer una gran selección (mexicana), si los dirigentes respetan lo que él elija".

"Hay jugadores mexicanos con una calidad impresionante, aquí entrenan como en Europa. El 'Tata' Martino puede hacer una gran selección mexicana, si los dirigentes respetan lo que él elija. No he hablado con él, ni lo he felicitado por llegar aquí, lo haré personalmente", afirmó.