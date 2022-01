El mexicano Germán Silva, dos veces ganador del Maratón de Nueva York, ha completado hasta este lunes 3.000 kilómetros de corrida diaria que comenzó hace 60 días como parte de una campaña con la que quiere mostrar al mundo lo mejor de su país.

"Mostrar a México como es, no como lo pintan. A veces nos dicen que México es violencia, es narcotráfico y no es eso. Nosotros, de los 60 días que llevamos corriendo a diario, no hemos tenido un solo percance, solamente nos han dado palabras y palmadas de aliento en el recorrido tanto a mi como a mi equipo", dijo.