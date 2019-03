Gorra roja hacia atrás, camiseta celeste de manga corta que apenas logra contener dos brazos musculosos repletos de tatuajes y todo el desparpajo que no tenía al llegar, en medio de una grave depresión, a China, país que el ex NBA All Star Stephon Marbury (Nueva York, 1977) considera ahora su "casa".

¿Y Estados Unidos? "Sí, no me malinterpretes... vuelvo a mi país, ¡solo que ahora tengo un nuevo hogar!", cuenta a Efe durante una entrevista el base, retirado tras un exitoso final de carrera en el país asiático, donde se ha establecido y se ha centrado en diseminar la magia que mostraba en las canchas.