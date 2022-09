El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) comenzó sus primeros entrenamientos de MotoGP, en el circuito de Misano Adriático, tranquilo y contento en general con su rendimiento y con el mismo talante de siempre.

"Estoy contento, si bien es verdad que en la primera salida no me he divertido nada", dijo entre risas.