El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuarto en la clasificación oficial para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, dijo que tiene el nivel suficiente para estar delante, pero reconoció que, "evidentemente, un podio sería un regalo, aunque será difícil".

"De momento no tengo el nivel o la capacidad de hacer todas las vueltas al máximo, de la primera a la última, y aquí estoy sufriendo más que en Alemania, porque allí el circuito es muy especial, no hay cambios de dirección apenas y me encontraba más cómodo, pero aquí no estoy preparado, no tengo el nivel suficiente o el físico suficiente para hacer todas las vueltas a tope como me gustaría", recordó Márquez de su superioridad en Alemania y su comparación con Aragón.