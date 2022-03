El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que concluyó segundo el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Qatar de MotoGP en Lusail, se mostró muy contento de haber podido pilotar sin ningún dolor.

"He pilotado sin dolor, es una buena señal, pues ya venía aquí muy optimista, porque me sentía bien en casa y he pilotado sin dolor", destacó Marc Márquez, y añadió: "Sinceramente he pilotado bien, normal, y he hecho el máximo con lo que tenía y con lo que podía".