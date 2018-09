El centrocampista del Espanyol Marc Roca explicó este jueves que ir convocado y estrenarse con la selección sub 21 ha sido "una experiencia muy bonita", de la que está "muy contento" por lo que tiene "ganas de volver".

El futbolista catalán afirmó que se sintió integrado desde el primer momento en el vestuario. "Los compañeros me acogieron muy bien y el entrenador me felicitó por el debut. Me dijo que había hecho un buen partido y ahora toca seguir. Pero lo importante es que nos clasificamos para el Europeo", dijo.