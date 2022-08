El español Marc Soler (UAE Emirates) reconoció que el australiano Jay Vine (Alpecin) estuvo más fuerte que él en la parte final de la ascensión del Colláu Fancuaya y que, aunque lo intentó, no pudo alcanzarlo y se tuvo que conformar con ser segundo.

"Vine ha estado muy fuerte y ha saltado en lo más duro. He cogido mi ritmo y he tirado hasta donde he podido, pero he visto que si no aflojaba no podría cogerle", explicó sobre su intento de echar abajo el intento del australiano.