El base brasileño Marcelinho Huertas (c), de Lenovo Tenerife, es defendido por el base Ángel Infante (i) y el escolta estadounidense con pasaporte georgiano Thad McFadden (d), del San Pablo Burgos, durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey en el WiZink Center de Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Marcelinho Huertas, jugador brasileño del Lenovo Tenerife, admitió este viernes que, aunque el Real Madrid es el favorito indiscutible en la semifinal de la Copa del Rey, ellos quieren "seguir luchando", ya que si han llegado hasta dicho partido "es por algo" y cree que tienen sus opciones de alcanzar a la primera final de la historia del equipo canario si trabajan "duro".

"Ellos son los favoritos, no hay que discutirlo, ellos lo saben y no se qué tipo de presión pueden tener de fuera o dentro del club para ganarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y competir, no tenemos la obligación de ganar y si lo hacemos sería algo muy importante para nosotros, pero dejamos que ellos vayan con el título de favoritos", dijo en rueda de prensa.