El entrenador del Athletic, Marcelino García Toral, considera que ni a él ni a su equipo les "merece la pena desgastarse" estos días pensando en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey que les espera el próximo jueves en Orriols ante un Levante al que se miden este viernes en liga en el mismo escenario.

"Nos toca este rival y queremos ganarlo, no salimos de ahí, no vale la pena desgastarse. Ni me condiciona ni me obsesiona ni me dificulta este partido de cara jueves", dijo el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al choque liguero de mañana.