El delantero del FC Barcelona Denis Suárez (c) lanza entre Vicente (d) y Víctor (i) para conseguir el cuarto gol del equipo ante la Cultural Leonesa, durante el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. EFE

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que es casi imposible que Denis Suárez, jugador del Barcelona al que dirigió en el Villarreal, recale en Mestalla en el mercado de invierno porque es una opción que no se han planteado.

"Me parece muy difícil por no decir prácticamente imposible que Denis Suárez juegue con nosotros a partir de enero y para que llegara tendría que haber salida. Creo que es imposible porque no hemos abierto esa posibilidad. Entonces lo catalogo como imposible", explicó en rueda de prensa.