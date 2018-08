El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este viernes que la derrota del pasado fin de semana ante el Espanyol no ha hecho dudar a sus jugadores y apuntó que el derbi del próximo domingo ante el Valencia no puede ser "una final" al tratarse de la tercera jornada de LaLiga, aunque una derrota le dejaría en "una situación incomoda y no prevista".

"Siempre hay necesidad de ganar, pero estamos arreglados si hablamos de una final en la tercera. Nosotros vamos a intentar ganar. Venimos de jugar una segunda parte ante el Espanyol muy mejorable y queremos ganar este partido porque sería la tercera jornada sin hacerlo y no sería una situación cómoda ni prevista. En ningún caso nos hace dudar de lo que somos", dijo Marcelino.