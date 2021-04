Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, confesó sentirse aún "dolido" por la derrota del pasado sábado en la final de Copa frente a la Real Sociedad, pero aseguro que a la vez es "optimista" de cara al futuro y que ese "palo" no solo no le "merma en nada" sino que le "estimula".

"No sé si es el palo más duro desde que soy entrenador, pero sí tardaré en olvidarlo. No me achanta, todo lo contrario, quizás por la suma de experiencias o porque mi espíritu es ese. Dolido, por supuesto. Olvidarlo, no. Pero vencido, nunca", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana con el Alavés.