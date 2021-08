El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, confesó que aunque el FC Barcelona "tiene soluciones suficientes" para suplir a Leo Messi "mentiría si dijera" que "prefería tener delante" al astro argentino en el partido que enfrentará a ambos equipos mañana en San Mamés.

"Estamos hablando del mejor jugador del mundo y sabemos que no solo contra el Athletic fue determinante. No tenerlo no sé si calificarlo de alivio, pero no cabe duda de que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen", apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.