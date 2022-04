Marcelino García Toral no cree que su futuro en el Athletic Club dependa de la fecha de las próximas elecciones a la presidencia que serán seguro en junio y, según algunas informaciones, podrían fijarse en torno al día 30, cuando precisamente finaliza su contrato.

"No me preocupa el futuro para nada. Lo que me ocupa es el presente y el partido con el Celta. No sé cuál será el futuro, pero me es igual que las elecciones sean en un momento u otro. No creo que mi futuro vaya a depender de eso", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en San Mamés.