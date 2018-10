Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que, pese a la falta de victorias en este arranque de temporada, no están en crisis y no va a variar significativamente la manera de jugar del equipo, ya que reiteró su confianza "absoluta" en unos jugadores que dice que "sufren" y que tienen "falta de confianza".

"No estamos en crisis, identifico crisis con perder de forma habitual y nosotros no perdemos. La situación es negativa por inesperada. La fórmula en estos quince meses ha sido exitosa, así que no tenemos que ir dando bandazos. Si lo hago, desde el otro lado pensaría que el entrenador está nervioso, ha perdido credibilidad o que duda", señaló en una rueda de prensa en la que se mostró convencido de que "los jugadores creen en lo que hacen".