El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, admitió que "no hubiese elegido" al FC Barcelona como el rival de octavos de final de la Copa del Rey, que fue lo que deparó el sorteo, pero también cree que el conjunto azulgrana "tampoco" hubiese elegido al equipo bilbaíno.

"Es que me encuentro siempre con ellos, chico. No sé cuántas veces me he enfrentado al Barça en Copa. Y ahora una vez más y ya en octavos", fue lo primero que dijo Marcelino al respecto del sorteo copero en la rueda de prensa previa al choque liguero de este domingo frente al Alavés en Mendizorroza, ante lo cansado de medirse continuamente al Barcelona.