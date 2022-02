El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, subrayó su intención de "evitar cualquier tipo de polémica" en relación al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Valencia el próximo 2 de marzo en Mestalla y aseguró que él no será "quien eche más leña al fuego".

"Dos no discuten si uno no quiere y yo no voy a discutir", recalcó el técnico asturiano cuando se le informó en la rueda de prensa previa al derbi de mañana frente a la Real Sociedad de las declaraciones de José Bordalás en las que el técnico del Valencia aseguraba hoy que no iba a dejar que "pisoteen" a su equipo.