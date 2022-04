El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, explicó que el motivo por el que Ander Capa no ha jugado ni un minuto en lo que va de temporada es que hay otros futbolistas que le "ofrecen más garantías" para ocupar la posición de lateral derecho.

"No digo que no entrene bien, pero creo que hay otros que entrenan mejor y me ofrecen mas garantías. Es simplemente eso. Los entrenadores tenemos nuestras preferencias. Vemos y analizamos los entrenamientos, sacamos conclusiones y desde ahí decidimos. Es muy sencillo", recalcó.