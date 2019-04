El capitán del Real Madrid Marcelo destacó este domingo, tras la victoria por 3-0 ante el Athletic Club, que la temporada ha sido "difícil y jodida" y, en el plano personal, subrayó que siempre ha trabajado y ayudado al equipo, independientemente de si jugaba o no.

"Estoy centrado en el equipo. Todo lo que ha pasado no me ha afectado para nada. He seguido trabajando y ayudando al equipo, jugara o no. Jugar o no jugar es parte de la temporada y del futbolista. No he dejado de trabajar ni de apoyar", apunto el defensa brasileño en Movistar+.