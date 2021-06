El lateral izquierdo de la selección peruana Marcos López aseguró este martes que afronta la Copa América con mucha confianza, ya que siente que ha progresado mucho desde que en 2019 emigrase de Perú para integrarse a las filas del San José Earthquakes, de la MLS estadounidense.

"Siento que he crecido mucho durante este corto tiempo que he estado en el extranjero. He mejorado, he agarrado más personalidad y estoy feliz de estar aquí en la selección", dijo López tras culminar el primer entrenamiento de Perú en Brasil, con miras a enfrentarse el jueves a la selección anfitriona.